Visa de trabajo renovada y a la cancha. Llegó el debut de Facundo Campazzo en la temporada NBA 2022-23 y el escenario no podía ser mejor. Dos de los equipos llamados a ser contendientes y dar la sorpresa en la Conferencia Oeste, Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans, vieron como Facu tuvo un rendimiento más que aceptable con tampoco tiempo junto a Luka Doncic y compañía.

Campazzo ingresó al partido del 25 de octubre de 2022 al final del primer cuarto y disputó 2:30 minutos de juego en ese periodo. Facu empezaba a calentar motores. Luego, el base nacido Argentina se reportó con su primera asistencia para los Mavericks durante el segundo cuarto contra los Pelicans.

Facundo Campazzo volvió a ingresar al cierre del tercer cuarto y llegó lo mejor del debut del argentino en la temporada NBA 2022-23. Un robo del ‘bandido’ y un triplazo en el primero tiro que intentó de tres puntos. Sin embargo, no todo sería positivo para el debut de Facu con Dallas Mavericks.

Ian Eagle, relator nacido en Estados Unidos, cubre la NBA para el canal TNT desde 1996. Este narrador fue asignado para el juego en el que debutó Facu Campazzo y tras un error del argentino no lo perdonó con una contundente frase, que seguramente la dijo en tono de broma. ¿Un chiste pesado?

‘No llores por mí Argentina’: Relator no perdonó un error de Facu con Mavericks en la NBA

A falta de 8:23 minutos para que acabara el juego Dallas Mavericksvs. New Orleans Pelicans, Facundo Campazzo intentó un triple con un poco más de 3 segundos en el reloj de posesión y el balón no tocó el aro. “No llores por mí, Argentina”, dijo Ian Eagle por el error del base. El famoso relator norteamericano no perdonó el fallo de Facu en la derrota de su nuevo equipo por 111 a 113 puntos.