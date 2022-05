No olvida a Stephen Curry y Warriors: Ja Morant respondió quién será el campeón de la NBA 2022

Los Playoffs de la NBA tuvieron en Ja Morant una figura emergente que promete dar de qué hablar en el mejor baloncesto del mundo y cuando le tocó responder quién será el campeón en 2022, se volvió a ver la personalidad que tiene. ¡No puede olvidar a Stephen Curry y Golden State Warriors!

Morant y Curry tuvieron un gran duelo deportivo en las semifinales de los NBA Playoffs 2022. Stephen le dijo que iban a tener una batalla, Ja le respondió que se iban a divertir y cuando se alistaban los fuegos artificiales, la estrella de Grizzlies se lesionó.

La personalidad de Ja Morant es ir de frente sin importar si tiene una estrella NBA como Stephen Curry, así que, cuando Memphis Grizzlies le dio una paliza a Golden State Warriors, no dudó enviarle un mensaje al ‘Chef’. Desafortunadamente para el base, al juego siguiente quedaron eliminados.

Con las Finales de Conferencia en marcha entre Miami Heat vs. Boston Celtics (Este) y Warriors vs. Dallas Mavericks, Ja Morant tenía cuatro candidatos para elegir quién sería el campeón de la NBA 2022, pero no eligió a ninguno de estos. ¿Cómo?

Ja Morant respondió quién será el campeón de la NBA 2022

En el canal de YouTube, Cool Kicks (Patadas Geniales), le preguntaron a Ja Morant quién será el campeón de la NBA 2022 y el base respondió: “Nosotros (Memphis Grizzlies). Porque incluso cuando perdemos, todavía ganamos”. Todo parece indicar que el Jugador Más Mejorado del 2022 no olvida ni supera a Stephen Curry y Golden State Warriors. Ver video desde 8:36.