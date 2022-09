Ya falta un poco más de un mes para que la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA) comience. Brooklyn Nets tendrá a sus dos principales figuras en el equipo, luego de un largo verano. Sin embargo, el peligro de que Kevin Durant pida un intercambio, seguirá presente.

KD solicitó un traspaso que sorprendió a todos justo cuando comenzó el período de acuerdos de la liga, y de allí en más hubo un sinfín de negociaciones que nunca terminaron en nada debido a los exigentes pedidos que los Nets requerían para liberar a la superestrella.

Luego se pudieron poner de acuerdo para que tanto él como Kyrie Irving, jueguen al menos esta temporada en Brooklyn junto con Ben Simmons y compañía para intentar ganar el tan preciado anillo. Pero... ¡No tan rápido! Todavía puede volver a exigir que lo transfieran.

¿Por qué? De acuerdo al experto de la NBA, Brian Windhorst, todo puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. Este domingo se supo que Golden State Warriors tuvo el permiso de Stephen Curry para ir por Durant... ¿Qué pasará si vuelve a estar en el mercado?

Kevin Durant y los Nets

"Es tan difícil creer cualquier cosa con los Nets. No estoy tan seguro de que puedan mantenerse juntos... Sinceramente, ni siquiera estoy 100% seguro de que Kevin Durant vaya a mantener esa demanda de intercambio en el clóset. Porque ha pedido el traspaso, luego se echó para atrás, si las cosas no van bien, ¿Quién te dice que eso no vuelve a surgir?", dijo Windhorst en ESPN.