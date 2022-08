La representante y madrastra del base, Shetellia Riley Irving, aseguró en diálogo con New York Post que su hijo y cliente "no odia" ni a su entrenador Steve Nash ni al gerente general Sean Marks.

Cuando hace pocos días se conoció del ultimátum que Kevin Durant exigió al dueño de Brooklyn Nets, Joe Tsai, de despedir al entrenador Steve Nash y al gerente general Sean Marks, para quedarse la próxima campaña de la National Basketball Association (NBA), se mencionó que uno de sus aliados en esta intención era Kyrie Irving.

Y es que el jugador que está en su último año de contrato en la franquicia, con un salario de $36.9 millones de dólares, habría deslizado, según el New York Post, que su técnico "es terrible" y que el ejecutivo "es malo", buscando una oportunidad de salida hacia, por ejemplo, Los Angeles Lakers.

Sin embargo, desde el entorno más que cercano a Kyrie han desmentido todas estas referencias. Fue su representante, y madrastra, Shetellia Riley Irving, que en diálogo con el mismo medio de comunicación, recalcó el sentimiento de su hijastro hacia Nash y Marks, de cara a la próxima temporada de NBA.

Irving se 'desmarca' de Durant por ataques contra Nets



"No estoy segura de donde viene esa narrativa, pero Kyrie no odia ni a Steve (Nash) ni a Sean (Marks). Eso no es parte de lo que él es o de como se muestra para el mundo. Él trata de ser sobre paz, amor y aceptación", aseguró la agente del base de 30 años.

A pesar de estas declaraciones, los rumores sobre un traspaso de Kyrie desde Nets hacia Lakers, donde estaría involucrado en la operación Russell Westbrook, van en aumento, por lo que no se puede asegurar del todo, que se quedará en Brooklyn para NBA 2022-23.