El mundo de la National Basketball Association (NBA) está expectante del comienzo de la temporada 2022-23. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. Facundo Campazzo jugará en Dallas Mavericks, la lesión del refuerzo de Los Angeles Lakers y más.

Tan cerca de que inicie la acción, la liga lanzó su Power Ranking previo a la campaña. En el top-10, Golden State Warriors se encuentra primero, mientras que Lakers brilla por su ausencia. Acá, la lista de los 10 grandes candidatos de cara a la apertura de la NBA.

En una polémica que sigue dando de qué hablar e involucra a leyendas de Chicago Bulls, la exesposa de Scottie Pippen, Larsa Pippen, confesó qué tipo de relación tiene con el hijo de Michael Jordan, Marcus. Se los ha visto públicamente juntos en varias oportunidades.

Noticias NBA: Campazzo jugará en los Mavericks

Luego de que se reportará, pero no se hiciera oficial, llegó la gran primicia a través del periodista de The Athletic, Shams Charania. Facundo Campazzo vuelve a jugar con Luka Doncic. El ex Denver Nuggets se unirá a Dallas Mavericks para reencontrarse con su excompañero de Real Madrid.

Noticias NBA: La lesión del refuerzo de los Lakers

Una baja durísima para el arranque de la temporada de Los Angeles Lakers. Dennis Schröder se podría perder hasta un mes y deberá ser operado. Mientras tanto, LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook se tendrán que hacer cargo, porque, además, hay otros lesionados.