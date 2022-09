El mundo de la National Basketball Association (NBA) sigue sin actividad a la espera el comienzo de las prácticas y la temporada 2022-23. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. Los posibles destinos de Russell Westbrook, el nuevo negocio de LeBron James y más

En un día lleno de noticias relacionadas con Los Angeles Lakers, una de ellas es acerca un rumor de la posible llegada de un jugador de New York Knicks. Este arribaría en el intercambio que lleve a Donovan Mitchell a la franquicia neoyorquina, y, de acuerdo a Marc Berman, sería Cam Reddish.

En vez de llegar, hay un jugador de los Lakers que podría no retornar. Carmelo Anthony es agente libre, y de acuerdo a Jovan Buha, es más probable que termine en otro equipo. Por ahora, Golden State Warriors y los Knicks fueron los más rumoreados.

Luego de ganar las Finales de la NBA y el MVP de la misma serie, Stephen Curry continuó su gran 2022 al graduarse. Este miércoles Steph recibió su diploma al recibirse en la especialidad de Sociología en la Universidad de Davidson a sus 34 años de edad. Además, recibió las felicitaciones de LeBron.

Noticias NBA: Los posibles destinos de Russell Westbrook

Aunque no se sabe si finalmente será intercambiado o no, el mismo Buha de The Athletic, reveló que los dos destinos más probables para Russell Westbrook son Utah Jazz e Indiana Pacers, aunque de los dos el que más chances tiene es el segundo.

Noticias NBA: El nuevo negocio de LeBron James

LeBron, siempre buscando nuevas aventuras, ahora se metió en algo en lo que ya tenía un poco de experiencia. Ya tiene participación accionista en Liverpool FC, pero ahora El Rey le sumó al AC Milan de Italia.