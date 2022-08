Bolavip trae el resumen de las noticias NBA más importantes de la jornada: Rumores sobre la situación de Kevin Durant, el primer Warriors vs. Lakers del año y más.

Noticias NBA: Los rumores de Kevin Durant, el duelo Warriors vs. Lakers y más

El mundo de la National Basketball Association (NBA) sigue sin actividad mientras espera el comienzo de las prácticas y la temporada 2022-23. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. Los rumores sobre Kevin Durant y su intercambio, el primer Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors y más.

El día se llenó de noticias sobre Durant. KD le solicitó un intercambio a Brooklyn Nets, y recientemente le dio un ultimátum al dueño de la franquicia. Hoy, se revelaron dos nuevos equipos a los que el jugador desearía ir. Además, se reveló la verdadera razón por la que quiere a Steve Nash fuera de la franquicia.

En otro orden de asuntos, también se reportó lo que estaría dispuesto a dar los Lakers para finalmente adquirir a Kyrie Irving. Y es que son dos picks de primera ronda, lo que Brooklyn le viene pidiendo y parece que Los Angeles finalmente cederá.

Noticias NBA: Kevin Durant entre dos equipos

Los reportes de Ian Begley, periodista de SNY, expresan que Durant tiene interés en llegar a Boston Celtics, para jugar con Marcus Smart y no Jayson Tatum. También tiene como destino deseado Philadelphia 76ers, para reconciliarse y volver a compartir cancha con James Harden.

Noticias NBA: LeBron y Lakers vs. Curry y Warriors

Ya se hizo oficial la fecha en la que será el primer Lakers vs. Warriors, LeBron James vs. Stephen Curry. El domingo 9 de octubre, a las 20:30 ET y por la pretemporada de la NBA, tendrá lugar este duelo entre los campeones y unos ambiciosos angelinos que quieren destronarlos.