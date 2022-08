La NBA dio a conocer de manera oficial el calendario de la temporada 2022-23 y se hizo oficial el día y la hora del primer juego de Stephen Curry contra LeBron James en Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers.

Oficial: El día y la hora del primer juego de Curry contra LeBron en Warriors vs. Lakers de la NBA 2022-23

Cada vez está más cerca que la espera termine. La NBA hizo oficial el calendario de la temporada 2022-23 y no se podía empezar de una mejor manera que no fuera con un duelo entre los dos jugadores más representativos de la era moderna: Stephen Curry y LeBron James.

El martes 18 de octubre se pondrá en marcha la temporada 2022-23 de la NBA con dos juegos: Philadelphia 76ers contra Boston Celtics y el campeón reinante, Warriors, frente a Los Angeles Lakers. Curry y LeBron ya tienen día y hora para su primer duelo.

La NBA hizo varios anuncios importantes sobre el calendario de la temporada 2022-23. El 19 de febrero será el Juego de las Estrellas 2023, del 11 al 14 de abril se jugará el Torneo Play-In, el 15 de abril inciarán los Playoffs y el Juego 1 de las Finales será el primero de junio.

Los juegos de la semana de los rivales de la NBA se llevarán a cabo desde el lunes 23 de enero con 11 partidos transmitidos en televisión nacional (USA). Entre los duelos más destacados están: Los Angeles Lakers vs. LA Clippers, Boston Celtics vs. Miami Heat y Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies.

Oficial: El día y la hora del primer juego Warriors vs. Lakers de la temporada NBA 2022-23

Según informó la cuenta oficial de comunicaciones de la NBA, el calendario de la temporada 2022-23 iniciará el martes 18 de octubre con los juegos Philadelphia 76ers contra Boston Celtics a las 19:30 ET y Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers a las 22:00 ET.