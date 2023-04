La temporada número 20 de LeBron James en el mejor baloncesto del mundo terminó con un récord que ni el mismísimo Michael Jordan logró en la NBA. El histórico registro se hizo oficial tras la victoria de Los Angeles Lakers contra Utah Jazz en el último partido de la temporada regular 2022-23.

Los Lakers vencieron al Jazz por 128 a 117 puntos el 9 de abril de 2023 en un partido en el que LeBron registró 36 puntos, seis rebotes, ocho triples anotados, seis asistencias y un récord que solo James tiene en la historia de la NBA. Sin embargo, el equipo de Los Ángeles no clasificó de manera directa a los Playoffs y debe jugar el Torneo Play-In.

Al haber terminado séptimo en la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers jugará contra Minnesota Timberwolves el martes 11 de abril a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena y si gana clasificará a los Playoffs para enfrentar en Memphis Grizzlies en la primera ronda de la Postemporada. En el caso que pierda, el equipo de LeBron James y compañía esperará el ganador del partido New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder en víspera de definir el último clasificado del Oeste a los Playoffs. Será el rival de Denver Nuggets.

LeBron llegó a perder 13 juegos consecutivos por una lesión en el tendón del pie derecho, pero, aun así, le alcanzó para terminar con 1.590 puntos y lograr el récord que Michael Jordan no pudo conseguir. ¿El motivo? MJ jugó por 15 temporadas y en su última campaña en la NBA anotó 1.640 unidades a los 39 años con Washington Wizards.

Oficial: El nuevo récord de LeBron que ni el mismo Michael Jordan logró en la NBA

Luego de terminarse la temporada regular 2022-23, se hizo oficial que LeBron James logró el récord con 1.590 puntos de ser el jugador con más unidades en una temporada número 20 de la NBA. La estrella de Los Angeles Lakers superó en este registró a Kobe Bryant (1.161), Dirk Nowitzki (927) y Kareem Abdul-Jabbar (748).