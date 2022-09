El momento de la entrada de Emanuel Manu Ginóbili al Olimpo del básquetbol quedó inmortalizado con un imperdible video que publicó el canal de YouTube de NBA Latam. La ceremonia que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2022 para la inducción del argentino al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial dejó imperdibles testimonios.

¿Palito para Shaquille O’Neal? Luego del discurso de Manu Ginóbili en su exaltación al Salón de la Fama, la leyenda de Los Angeles Lakers desató la polémica al burlarse de las lágrimas del exjugador argentino cuando recordó a su padre.

Si bien es cierto que O’Neal reconoció la grandeza de Ginóbili, no cayeron nada bien las palabras de Shaq en las que afirmaba que “los jugadores reales como Spice (Anthony Adams) y yo no lloramos. No hay llanto en el baloncesto”. Con este contexto, llegaron los elogios de un aficionado de Manu.

Como si los dioses de la NBA hubiesen escuchado la burla de Shaquille O’Neal a Emanuel Ginóbili, apareció un hincha norteamericano rindiéndose al legado de Manu sin ser de San Antonio y de Argentina. Hasta ahí, todo normal, pero… ¡Oh, sorpresa! El fanático elogió a la leyenda del básquet latinoamericano justo por delante de la camiseta del tres veces campeón con Los Angeles Lakers. ¿Casualidad o causalidad?

El hincha norteamericano que elogió a Manu Ginóbili delante de la camiseta de O’Neal

“Manu es la razón por la que amo el baloncesto. Él ha sido el número 1 desde el primer día cuando empecé a ver baloncesto, tenía 8 años. No soy de San Antonio, no soy de Argentina, solo vi un jugador con pelo negro largo usando una camiseta plateada y negra haciendo estas jugadas acrobáticas, por detrás de la espalda, haciendo eurosteps y quede hipnotizado por él”, afirmó un hincha norteamericano de la NBA sobre Manu Ginóbili justo por delante de la camiseta de Shaquille O’Neal.

*Ver video desde 1:17