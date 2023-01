Cada vez más tiene mayor influencia en el mundo de la NBA. No fue casualidad verlo en el estrado presidencial de la Casa Blanca durante la visita de Golden State Warriors. La trascedencia de Stephen Curry va más allá de las canchas y esto llevó a que ‘El Chef’ cambiara de opinión sobre cómo quiere ser recordado cuando no juegue más.

¿Piensa en el retiro? Apenas transcurrían un par de años de haber llegado a la NBA cuando en un Juego de Estrellas le preguntaron a Curry cómo quisiera que lo recordaran cuando se retire y ‘El Chef’ no dudó en responder como si fuera todo un veterano de la liga.

“Quiero ser conocido como un verdadero profesional, alguien que abordó el juego de la manera correcta, jugó duro todas las noches, con suerte ganó un campeonato o algo así, creo que esa era mi línea. Marcó muchas de las casillas”, le recordó Stephen Curry a Bob Myers, gerente general de Golden State Warriors, antes de explicarle por qué cambió de parecer.

La influencia de Curry en el mundo de la NBA fue digna de comparación con lo hecho por Michael Jordan. Steve Kerr, quien jugó con MJ en Chicago Bulls por cuatro temporadas, se animó a decir que lo que lograba ‘Air’ al tener fanáticos por todos los estadios lo está haciendo Steph en la era moderna de la liga. Por esta linea es cómo ‘El Chef’ quiere perdurar en la memoria de los aficionados.

Stephen Curry tuvo una conversación con Bob Myers, GM de Golden State Warriors, en el programa ‘Lead by Example’ (Lidera con Ejemplo), de ESPN, y cuando tocaron el tema del retiro, tiene 34 años y su contrato va hasta el final de la temporada NBA 2025-26, ‘El Chef’ dejó en claro cómo quiere ser recordado.

“Sacar todo lo que puedo del juego, no me di cuenta de lo mucho que podía ser un agente de cambio fuera de la cancha. Con la capacidad de hablar sobre ciertas cosas, asociarme y obtener para conocer líderes increíbles en toda la sociedad a los que puede ayudar a amplificar sus historias. Proporcione tantos recursos a las causas cercanas y queridas para su corazón. Siendo muy intencional sobre eso, nunca supe sobre eso. Así que eso es algo, la forma en que me muevo fuera de la cancha. Hacer que las entidades que estoy configurando duren más que la pelota rebotando en la cancha. Vivir eso fuera, porque hay mucho bien que ha salido de mí", concluyó Stephen Curry en ‘Lead by Example’ (Lidera con Ejemplo).