Por decirle que no a LeBron: La nueva figura de los Lakers firmó por un año y perdió casi US$82 millones

Los fanáticos de Los Angeles Lakers no esperarán menos que llegar a los Playoffs en la temporada que comienza en un mes, luego de no alcanzar ese objetivo en la última campaña de la National Basketball Association (NBA).

Para eso deben mantener motivado a LeBron James, que jugará con Anthony Davis y por segundo año, con Russell Westbrook. Todo parece indicar que Russ se quedará, pero par acompañarlo habrá otros dos bases de calidad. Uno de ellos es Patrick Beverley, que llegó hace un mes en el intercambio con Utah Jazz.

El otro es Dennis Schröder. El armador alemán, que brilló en la última EuroBasket llegando hasta semifinales, firmó con los Lakers este viernes tras quedar eliminado de la mencionada competencia. Es la vuelta del jugador a la franquicia angelina luego de estar en la temporada 2020-21.

La diferencia es que esta vez no recibirá un contrato multimillonario. Schroder firmó por un año y $2.64 millones de dólares, de acuerdo a Shams Charania de The Athletic. Sin embargo, por haberle dicho que no a LeBron y compañía previamente, se perdió una enorme oportunidad.

El dinero que perdió Dennis Schroder con Lakers

Luego de su campaña en Los Angeles, Dennis Schröder rechazó una oferta de la franquicia por cuatro años y $84 millones. Terminó firmando por $5.9M con Boston Celtics y por solo una campaña. De esta manera, vuelve al mismo lugar, pero el "no" de 2021 hizo que haya perdido casi $82 millones de dólares.