Este martes 8 de noviembre no hay ningún partido de la NBA. En esta nota te contamos el motivo.

La NBA es la mejor liga de básquet del mundo y tiene partidos prácticamente todos los días, incluso el 25 de diciembre, en pleno festejo de la Navidad. Sin ir más lejos, el lunes 7 de noviembre se jugaron 15 partidos el mismo día.

Pero hoy, martes 8 de noviembre, la liga no programó ningún juego, algo que llamó la atención en los fanáticos de este deporte alrededor del mundo. El motivo de dicha decisión, es que este día son las Elecciones de medio término en Estados Unidos, en la cual se eligen Senadores y miembros de la Cámara de Representantes.

Por esta fecha de votación, es que la NBA no tendrá partidos hoy, dándole la posibilidad a los fanáticos, a cada jugador, a cada miembro de los staffs de entrenadores, y a todo aquel que trabaje alrededor de los equipos, que puedan asistir a votar.

Esta decisión también se tomó en base a la política de la liga de promover que las personas asistan a votar. En un comunicado que sacaron el pasado 16 de agosto, entre otras cosas, decía, “La decisión de programación surgió del enfoque de la familia de la NBA en promover el compromiso cívico no partidista y alentar a los fanáticos a hacer un plan para votar durante las elecciones de mitad de período”.

¿Cuándo vuelven a jugarse los partidos de la NBA?

La NBA continuará su rumbo el miércoles 9 de noviembre con 13 partidos, entre los que se destacan New York Knicks vs Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers.