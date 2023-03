Anthony Davis no podrá jugar hoy en Los Angeles Lakers frente a Oklahoma City Thunder, y en esta nota te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Anthony Davis hoy en Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder por la NBA?

Los Angeles Lakers se medirán ante Oklahoma City Thunder en el Paycom Center por la NBA, HOY, miércoles 1 de marzo. El conjunto angelino no podrá contar con Anthony Davis, uno de sus mejores jugadores.

El pívot es una pieza clave del equipo, y en esta temporada regular promedia 25.8 puntos, 12.6 rebotes y 2.4 asistencias por encuentro. A continuación te contamos por qué no podrá jugar hoy.

Anthony Davis no juega hoy en Los Angeles Lakers ante Oklahoma City Thunder por un dolor en su pie derecho. "AD" se había recuperado de su lesión por estrés en ese mismo pie, pero hoy decidieron no arriesgarlo y que no sume minutos.