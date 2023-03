Phoenix Suns visita a Los Angeles Lakers por la temporada regular de la NBA y el conjunto visitante no podrá contar con Kevin Durant para este partido.

¿Por qué no juega HOY Kevin Durant en Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers por la NBA?

Phoenix Suns visitará a Los Angeles Lakers HOY, miércoles 22 de marzo en el Crypto.com Arena. Este será un duelo clave para los locales que buscan participar en los Playoffs de la NBA y tendrán una buena oportunidad ya que los de Arizona no cuentan con una de la grandes figuras del equipo, Kevin Durant.

"KD" es de los mejores jugadores de la NBA, y los fanáticos de los Suns se ilusion en poder luchar por el anillo de campeón con él en el equipo. Sin embargo, Durant no podrá jugar hoy ante los Lakers y es una baja sensible para la franquicia.

Kevin Durant no juega hoy en Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers por una lesión en el tobillo. El alero sufrió un esguince del cual no se ha recuperado y dado que los de Arizona ya estan proyectando de cara a los Playoffs buscarán arriesgar lo menos posible para tener a todas sus figuras en la fase eliminatoria de cara al anillo.