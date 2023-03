Ja Morant no podrá jugar hoy en Memphis Grizzlies ante Orlando Magic. Conocé el motivo en esta nota.

¿Por qué no juega Ja Morant hoy en Memphis Grizzlies vs Orlando Magic por la NBA?

Memphis Grizzlies recibe a los Orlando Magic en el FedExForum por la NBA, HOY, martes 28 de marzo. Para este duelo en el que el equipo de Florida necesita la victoria para seguir luchando por un lugar en la próxima ronda, el conjunto local no contará con Ja Morant, su principal estrella. "Ja" es el mejor jugador del equipo, y uno de los más destacados de toda la NBA, por lo que contar con él en cancha, es un plus para los Grizzlies. Pero esta vez no podrá jugar, y a continuación te contamos el motivo.

Ja Morant no juega hoy en Memphis Grizzlies ante Orlando Magic por una lesión. Uno de los bases estrella de la NBA, volvió recientemente de la suspensión impuesta por la NBA tras una situación polémica en las redes sociales del jugador y mostró una molestia en su muslo, a pesar de que se especula que podría sumar minutos, lo más seguro es que lo cuiden para estar al 100% en la etapa definitiva.