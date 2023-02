James Harden no juega el All Star Game 2023 de la NBA, y en Bolavip te contamos el motivo de su ausencia.

¿Por qué no juega James Harden el All Star Game 2023 de la NBA?

El All Star Game 2023 de la NBA, se disputará HOY, domingo 19 de febrero, y a pesar de contar con grandes estrellas, no estará una importante como lo es James Harden.

El jugador de Philadelphia 76ers está teniendo un buena temporada en su equipo, el cuál es uno de los candidatos a ganar el anillo de campeón. A pesar de ello, no jugará el Juego de las Estrellas y aquí te contamos el por qué.

¿Por qué no juega James Harden el All Star Game 2023 de la NBA?

James Harden no juega el All Star Game 2023 de la NBA, porque no recibió los votos suficientes para participar. Es por ello que "El Barba" no estará disputando este histórico partido.

¿Dónde ver EN VIVO el All Star Game 2023 de la NBA?

El All Star Game 2023 de la NBA se podrá ver en Sudamérica a través de ESPN 2 y la plataforma de streaming de Star+, mientras que en México también se podrá mirar por el streaming de Star+. Por su parte, en Estados Unidos será transmitido por TBS, TNT y TNT Web.

Horario en cada país:

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:30 hs

21:30 hs Bolivia y Venezuela: 20:30 hs

20:30 hs Colombia, Ecuador y Perú: 19:30 hs

19:30 hs México: 18:30 hs (CDMX)

18:30 hs (CDMX) Estados Unidos: 19:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT)

¿Cómo suscribirse a Star+ para ver el All Star Game 2023 de la NBA?

Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Puedes hacerlo ingresando en ese enlace.