Klay Thompson no estará presente en el All Star Game 2023 de la NBA, y en esta nota conocé los motivos.

¿Por qué no juega Klay Thompson el All Star Game 2023 de la NBA?

El All Star Game 2023 de la NBA se llevará a cabo HOY, domingo 19 de febrero, y reunirá a los mejores jugadores de la temporada regular. Sin embargo, habrá una asusencia de peso, ya que Klay Thompson no jugará el Juego de las Estrellas.

El escolta es uno de los mejores jugadores de Golden State Warriors y múltiple campeón de la NBA. Es por eso que llama la atención que no forme parte de este partido, por lo que a continuación te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Klay Thompson el All Star Game 2023 de la NBA?

Klay Thompson no juega el All Star Game 2023 de la NBA porque no reunió los votos necesarios para quedar entre los jugadores participantes. Es por este motivo que el escolta no dirá presente en esta edición del Juego de las Estrellas.