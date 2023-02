Klay Thompson no podrá jugar hoy en Golden State Warriors y en esta nota te contamos el motivo.

¿Por qué no juega Klay Thompson hoy en Golden State Warriors vs Denver Nuggets?

Golden State Warriors enfrentará a Denver Nuggets por la NBA, HOY, jueves 2 de febrero en el Ball Arena. Para este duelo no estará disponible Klay Thompson, una de las estrellas del conjunto de la Bahía.

El "Splash Brothers" está teniendo una buena temporada regular promediando 21 puntos, 4 rebotes y 2.4 asistencias por partido. Junto a Stephen Curry son los líderes de los Warriors, pero para este juego de hoy, no estará en cancha.

Klay Thompson no juega hoy en Golden State Warriors ante Denver Nuggets por precaución, ya que tiene una molestia en el tendón de aquiles derecho. Por el momento no es algo grave, sino que su ausencia es para no cargarlo con demasiados minutos de juego.