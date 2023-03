LeBron James no podrá jugar hoy en Los Angeles Lakers ante Phoenix Suns por la NBA. Conocé el motivo en esta nota.

¿Por qué no juega LeBron James hoy en Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns por la NBA?

Los Angeles Lakers reciben a Phoenix Suns en el Crypto.com Arena, HOY, miércoles 22 de marzo, en un duelo clave en la recta final de la temporada regular de la NBA. El conjunto de California necesita una victoria para volver a zona de Play-In, sin embargo para este encuentro no contará con su principal figura, LeBron James.

"El Rey" es la estrella del equipo y uno de los jugadores más destacados de la NBA, por lo que su ausencia hoy será difícil de suplir. A continuación te contamos por qué no podrá jugar hoy LeBron James.

¿Por qué no juega LeBron James hoy en Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns?

LeBron James no juega hoy en Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns, por una lesión en el pie. El alero se está recuperando de una lesión en el tendón de su pie derecho, y todavía no está en condiciones de volver a las canchas.