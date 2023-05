¡Qué serie se nos viene de Playoffs en la NBA 2023! Cuando parecía que la clasificación a la Postemporada pendía de un hilo para los dos equipos, Golden State Warriors y Los Angeles Lakers avanzaron en la primera ronda y se enfrentarán en semifinales. Ya presumieron a LeBron James.

Los Lakers dieron una de las sorpresas en los NBA Playoffs 2023 al vencer a Memphis Grizzlies en seis partidos. LeBron promedió por juego 22.2 puntos y 11.2 rebotes para ganarle al segundo mejor equipo de la Conferencia Oeste en la temporada regular 2022-23. Los Warriors sufrieron más.

Golden State Warriors se enfrentó a un equipo de Sacramento Kings que tenía a los ganadores de los premios al mejor entrenador de la NBA 2023, Mike Brown, y al jugador clutch de la temporada 2022-23, De’Aaron Fox. Stephen Curry y compañía se llevaron la serie tras una victoria por 120 a 100 puntos en el Juego 7.

A partir del martes 2 de mayo a las 22:00 ET se empezará a jugar la serieLakers vs. Warriors de los Playoffs 2023. Estos equipos no se enfrentaban desde la Postemporada de 1991 y en los anteriores siete duelos, el equipo de Los Ángeles tiene un historial a favor de 6 victorias y una derrota. La única serie que Golden State ganó fue en 1967.

El primer mensaje de Lakers al saber que jugarán contra Warriors y Curry

El reloj del Juego 7 entre Golden State Warriors y Sacramento Kings llegó a cero, Stephen Curry empezó a festejar la gran victoria y Los Angeles Lakers no tardó en publicar un primer mensaje en Twitter al conocer a su rival para las semifinales de los NBA Playoffs 2023. El equipo purpura y dorado presumió una foto de LeBron James y Anthony Davis con el mensaje “marquen sus calendarios”.