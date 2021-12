Mientras que Brooklyn Nets perdía a Kevin Durant y parecía recuperar a Kyrie Irving en la NBA 2021, eso finalmente no sucederá y deberá esperar por otra complicación con el base.

La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) pasa por su momento más difícil y desafiante mientras que el Coronavirus sigue atacando a todos los equipos y cambia los planes de ellos sobre la marcha. Brooklyn Nets, sin dudas uno de los más perjudicados.

Esta semana se confirmaron las ausencias en los próximos juegos de James Harden, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Bruce Brown, DeAndre' Bembry, James Johnson y Jevon Carter, que entraron al protocolo de seguridad y salud de la liga, y la pesadilla no terminaría allí.

Este sábado por la mañana se confirmó que también ingresó Kevin Durant, perdiendo así a otro jugador y el más importante de todos en este caso. Ante esto, y anunciado el viernes, Brooklyn decidió reincorporar a Kyrie Irving en los entrenamientos para que poco a poco vuelva y juegue solamente en los partidos de visitante.

Kyrie Irving afuera de Nets nuevamente

Sin embargo, esa idea no duró ni un segundo, ya que se confirmó que Irving, todavía no vacunado, también entró a la lista de afectados por el COVID-19, algo que no estaba para nada en los planes del equipo, de cara a unas semanas complicadas por las bajas.

De acuerdo a Kristian Winfield de New York Daily News, el base no necesita tests negativos por cinco días consecutivos, sino que solamente con dos seguidos podrá volver a Brooklyn como jugador a "media jornada", ya que solo disputará los juegos fuera de casa.