Cuando se trata de un jugador que maneje el ritmo del ataque, sea un buen defensor y no le tema medirse a ningún rival en la NBA, Draymond Green da un paso al frente. ¿Hay alguien más como la estrella de Golden State Warriors? El compañero de Stephen Curry tiene la respuesta.

La dinastía de Curry en los Warriors con cuatro títulos ha tenido a Green como el villano del cuento de hadas. Un ‘trash talking’ (charla basura) por aquí, otra dura falta por allá. ¡Atención! El mundo de la NBA puede estar próximo a tener un nuevo Draymond en la liga.

Durante las semifinales de los Playoffs 2022, Golden State Warriors tuvo una de las series más picantes del último tiempo. La estrella de Memphis Grizzlies provocó a Stephen Curry y hasta se animó a cantar a grito herido que le ganarían en siete juegos a los Dubs. ¡El sucesor de Draymond Green en todo su esplendor!

“Eso es interesante. Soy uno de uno. Hay tantas capas en eso. Como sí, es posible que puedas pasar el balón a mi tamaño o en mi posición. ¿Pero lideras? Puedes liderar, pero ¿defiendes? Si defiendes, ¿tienes un alto coeficiente intelectual? No lo sé, solo creo que es una cosa de múltiples capas. Y creo que la salsa está en juntarlo todo”, afirmó Green en su podcast, del portal el Volumen, cuando le preguntaron por el jugador que más lo recordaba así mismo.

La inesperada revelación de Draymond Green estaba por llegar después de tomarse unos minutos para pensar. Aquella estrella de la NBA que provocó a Stephen Curry y a Golden State Warriors fue la elegida por la figura de los Dubs como el jugador que se asemeja a él. ¡El sucesor de Dray!

“Voy a tener que ir con, de una manera muy diferente, con Ja Morant. No me inclinaré ante ninguno de ustedes. No me importa lo que hayan logrado antes de que yo llegara aquí. Eso no tiene absolutamente nada que ver con eso. Creo en mí mismo y en mis habilidades y voy a mostrarte eso. Voy a liderar, voy a hablar contigo y te lo haré saber mientras lo hago”, explicó Draymond Green sobre por qué Morant sería el jugador más parecido a él.