Y cuando el rio suena es porque piedras trae. Un nuevo episodio del podcast de Draymond Green está a punto de salir y como adelantó se publicó la elección por parte de la estrella de Golden State Warriors de un exjugador de Los Angeles Lakers y amigo de LeBron James por encima de Kevin Durant.

En la NBA 2015 se empezó a instalar la narrativa que LeBron James no se la llevaba bien con Kevin Love, así que ‘El Rey’ salió aclarar la situación y terminó por revelar quiénes eran sus únicos tres amigos en la liga, por ese entonces. Uno de estos jugadores, Green lo eligió sobre Durant. ¡Oh, oh!

Golden State Warriors tiene 13 lugares definidos de los 15 disponibles en el roster para la temporada NBA 2022-23 y un gerente general anónimo le propuso a Sean Deveney, del portal Heavy.com, un exjugador de Los Angeles Lakers como el refuerzo ideal por la experiencia de 19 temporadas en la liga y la efectividad del 35.5% en triples que tiene de por vida. Draymond Green ya le dio la aprobación.

En el podcast de Green quisieron poner en aprietos a la figura de los Warrriors al preguntarle a quién escogería como mejor anotador entre Kevin Durant y Carmelo Anthony en el mejor momento de ambos jugadores y, con una anécdota, Draymond eligió al amigo de LeBron James por encima del excompañero de Stephen Curry.

El exjugador de Lakers que Green eligió por encima de Kevin Durant

“La razón por la que voy a ir con Melo es en realidad esta: es algo que hizo cuando jugaba contra él. Estábamos jugando contra él y tenía que ser mi primer o segundo año en la liga. Melo agarró la pelota en el poste, me puso el hombro en el pecho, tal vez le cometí un poco de falta, tal vez no, y me atravesó el pecho y logré detenerlo, falló. Puede que le haya cometido falta, tal vez no. Se giró hacia el árbitro y le dijo: ‘Pita la put... falta’”, empezó contando Draymond Green en su podcast, del portal El Volumen.

La capacidad de Carmelo Anthony de ir a la línea de los suspiros terminó por definir la elección sobre Kevin Durant como mejor anotador en el momento más destacado de ambas estrellas en la NBA. Melo es agente libre, ¿será el refuerzo ideal para Golden State Warriors?