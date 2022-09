Las vueltas de la vida. Mientras que grandes jugadores que pasaron por la historia de la NBA como Allen Iverson, Karl Malone, Patrick Ewing, Charles Barkley y Reggie Miller, se retiraron sin ganar un solo título, el protagonista de esta historia ganó tres campeonatos en sus primeros tres años en el mejor baloncesto del mundo.

¿Casualidad o causalidad? Luego de ser elegido en el NBA Draft 2016 por Milwaukee Bucks, Patrick McCaw debutó en la liga con Golden State Warriors y en su primera temporada aportó por juego 4.1 puntos y 2.2 rebotes en los Playoffs 2017. Primer título para el escolta.

En el campeonato de los Warriors en 2018, McCaw también hizo parte del equipo liderado por Kevin Durant y Stephen Curry. En esta ocasión su aporte fue de un promedio por juego de 4 puntos en la temporada regular. El escolta cambió de equipo y luego de un paso por Cleveland Cavaliers llegó a Toronto Raptors versión 2018-19 para ganar su tercer anillo de campeón en sus primeros tres años en la NBA.

“He estado fuera del radar. Creo que este es un gran paso porque la gente podrá ver estos juegos y ver dónde estoy ahora. Eso ayudará, seguro. Fueron las lesiones las que me hicieron retroceder. No fue nada más en el camino, ni en la vida, ni en mí cambiar el tipo de persona que soy. Fueron las lesiones. Y fue duro tratar con ellos. Pero este viaje a Brasil, definitivamente creo que volverá a abrir algunas puertas”, le dijo Patrick McCaw a Tim Reynolds, de la agencia AP.

¿Regresa a Warriors? Excampeón con Curry pide una nueva oportunidad en la NBA

Patrick McCaw se encuentra con la Selección Estados Unidos de baloncesto que disputa la Copa América FIBA en Brasil y en medio de la participación con el combinado nacional manifestó el deseo de volver a la NBA tras no jugar en la temporada 2021-22. ¿Regresa a Golden State Warriors?