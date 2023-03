Uno de los debates más acalorados y que menos fin parece tener cuanto más se mira en el horizonte. La discusión por ser proclamado el GOAT de la NBA tiene un nuevo capítulo. Michael Jordan tiene la pelota, porque el último en actuar fue LeBron James.

El actual jugador de Los Angeles Lakers tiene mucho tiempo libre en sus manos. Luego de una lesión en su pie derecho, parece que le quedan al menos dos semanas más de recuperación y se nota que está un poco aburrido de no jugar.

La estrella actual de la liga quiere llegar a los Playoffs y para eso se pone a punto para volver a la actividad de las canchas. Sin embargo, también se da el lujo de jugar en redes sociales, como su última publicación en Instagram.

“¡MALDITA SEA! ¡Ni siquiera me puedo rehabilitar correctamente sin los paparazzi encima de mí! ¡Relájate hombre! Solo intento ponerme bien para volver a salir con mis chicos. De todos modos, como se puede ver, no he hecho nada más que levantar pesas masivas mientras estaba fuera, ya que no puedo entrar en la cancha todavía. A su debido tiempo. Nos vemos pronto”, publicó.

LeBron se proclama GOAT

Claro, en el texto no parece haber hecho semejante afirmación. Sin embargo, lo de los paparazzi es una broma y el video del post pareciera ser una cabra muy musculosa, haciendo referencia a que ha estado entrenando. Es decir, él mismo se llamó “cabra”, GOAT en inglés, que son las siglas del “mejor de todos los tiempos”.