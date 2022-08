A finales de junio del presente año, el base Kyrie Irving ejerció la opción de jugador que tenía en su contrato con Brooklyn Nets, por un salario de $36.9 millones de dólares, para jugar la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA) en esta franquicia.

Tras la campaña venidera, el jugador de 30 se convertirá en agente libre, a menos que la gerencia general comandada por Sean Marks se siente a negociar con él, la renovación de su contrato, el cual le correspondería ser máximo, algo que observan de reojo.

Y es que las constantes polémicas en las que ha intervenido Irving, especialmente en la última temporada NBA, donde no jugó la mitad de la misma, por su decisión de no vacunarse contra el Coronavirus, sumado a las acusaciones por falta de compromiso, siembran las dudas en los Nets. Más aún con la siguiente revelación.

Las condiciones que pondría Kyrie para renovar contrato con Nets



El analista de la cadena FOX Sports, Ric Bucher, aseguró en su podcast On The Ball, que del lado del base han entregado sus condiciones a los directivos de Brooklyn para extender su contrato tras junio de 2023, dos de las cuales generan polémica.

La primera es que "se le garantice que no tendrá que jugar más de 60 partidos por temporada", algo que Irving no hace desde 2018-19, cuando jugaba para Boston Celtics; y la segunda, que "no quiere jugar en días consecutivos", afirmando que el actual calendario NBA es "inhumano". Con estas exigencias, ¿le firmarían una extensión de contrato?