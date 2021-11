Se confirmó cómo quedó Isaiah Stewart luego del golpe que le dio LeBron James en Lakers vs. Pistons

Se vivieron momentos de tensión y un juego de NBA estuvo a punto de convertirse en una batalla campal que pudo tener graves heridos. Los Angeles Lakers y Detroit Pistons protagonizaron un juego que tuvo como gran polémica el golpe que le dio LeBron James a Isaiah Stewart. ‘El Rey’ terminó expulsado y ya se confirmó cómo está el rival que golpeó.

El primero en dar a conocer la gravedad del golpe que le dio LeBron a Stewart fue el coach de Detroit Pistons, Dwane Casey, quien reveló que no fue un impacto suave, ya que Isaiah requirió de varios puntos de sutura. ¿Y que tiene para decir James?

LeBron James aceptó que cometió un error con el golpe que le dio a Isaiah Stewart, pero encendió la polémica al confesar si tuvo o no intencionalidad. La historia entre estos dos jugadores está punto de tener un segundo capítulo en el juego Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons del próximo domingo 28 de noviembre a las 21:30 ET.

La estrella de los Lakers ya cumplió la sanción de un juego y volvió en modo descomunal con una gran actuación en la victoria contra Indiana Pacers, mientras que Stewart podrá jugar en el duelo Detroit Pistons vs. Los Angeles Clippers del viernes 26 de noviembre tras cumplir con dos juegos de suspensión. ¡Ya se sabe cómo quedó el ala-pívot!

Se confirmó cómo quedó Stewart luego del golpe que le dio LeBron James

Según infirmó Dwane Casey, coach (entrenador) de Detroit Pistons, Isaiah Stewart quedó arrepentido luego del golpe que recibió de LeBron James y el escándalo que protagonizó contra Los Angeles Lakers por el descontrol que mostró para pelearse con ‘El Rey’. Según el entrenador este comportamiento no refleja la verdadera personalidad del ala-pívot.