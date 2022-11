Como si algo más faltara en el mal inicio de la temporada NBA 2022-23 para Los Angeles Lakers, se prendieron las alarmas por una molestia física del 'Rey' y, aunque pudieron llegar a sonar muy duro, la tensión empezó a bajar cuando se dio a conocer la gravedad de la lesión de LeBron James.

¡‘El Rey’ sigue de pie! El dominio en Los Angeles es de Clippers. Liderados por los 29 puntos de Paul George derrotaron 114 a 101 a Lakers en la jornada NBA del 9 de noviembre de 2022 y llegaron a nueve victorias consecutivas contra el equipo liderado por LeBron.

Eso no fue lo más grave de la novena derrota de Los Angeles Lakers en los once partidos que llevan hasta el juego vs. Sacramento Kings del viernes 11 de noviembre a las 22:30 ET. LeBron James no pudo terminar el juego porque sintió una molestia en la pierna izquierda.

“Cuando aterricé, sentí un pequeño espasmo o tensión en la ingle”, declaró LeBron en conferencia de prensa luego de la derrota de Lakers contra Clippers en la temporada NBA 2022-23. Había que hacer los exámenes pertinentes para descartar un desgarro y, por fortuna para el equipo de Los Angeles, la lesión del ‘Rey’ no es tan grave. Pudo ser mucho peor…

Se confirmó la gravedad de la lesión de LeBron con los Lakers en la NBA 2022

Darvin Ham, entrenador de Los Angeles Lakers, confirmó que la gravedad de la lesión de LeBron James tras realizarle una resonancia magnética fue una distensión en el aductor izquierdo. Mientras que Mike Trudell, del canal Spectrum SportsNet, sostuvo que ‘El Rey’ aparece en estado dudoso para el juego vs. Sacramento Kings del viernes 11 de noviembre de 2022, Dan Woike, del portal Los Angeles Times, descartó a Bron para este encuentro y no cree que tampoco juegue el domingo 13 contra Brooklyn Nets a las 21:30 ET.