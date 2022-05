Los soldados no paran de caérsele a Stephen Curry y Golden State Warriors en medio de unos Playoffs 2022 que en cada juego lucen más complicados. A las ausencias de James Wiseman, Gary Payton II y Steve Kerr, se sumó la confirmación que el refuerzo estrella que esperaban los Dubs alargó su lesión.

Cuando la defensiva de Warriors empieza a tener problemas para marcar en la pintura e imponer el juego físico, un veterano de mil batallas, que ganó tres títulos con Golden State, venía desde el banco y daba una buena mano. Curry y compañía seguirán sin contar con él.

Durante la temporada regular 2021-22, Andre Iguodala apenas pudo jugar 31 partidos, se perdió 51 por diferentes lesiones, y cuando empezaba a ser importante en la rotación de Golden State Warriors en Playoffs, se confirmó la gravedad de su lesión.

Iguodala no juega en los NBA Playoffs 2022 desde el 24 de abril. Al compañero de Curry le diagnosticaron una lesión cervical en el disco izquierdo y, aunque la incapacidad inicial sostuvo que podría estar en los juegos finales (sexto y de ser necesario un séptimo) contra Memphis Grizzlies, se confirmó que se alargó su lesión.

Se confirmó que el refuerzo que esperaba Curry alargó su lesión en Playoffs NBA 2022

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Andre Iguodala será reevaluado de su lesión cervical en una semana más a partir del 12 de mayo. Esto quiere decir que el refuerzo estrella que esperaban Stephen Curry y Golden State Warriors en Playoffs no estará disponible para el Juego 6 vs. Grizzlies (viernes 13 de mayo a las 22:00 ET), un hipotético séptimo partido (lunes 16) y el inicio de las Finales de la Conferencia Oeste (17 o 18 de mayo) si los Dubs clasifican.