La era del Big-3 de Golden State Warriors que lleva cuatro títulos en la NBA podría llegar a su fin con la partida de Draymond Green. Al final de los Playoffs 2023, el compañero estelar de Stephen Curry puede no ejercer la opción de continuar una temporada más en los Dubs para convertirse en agente libre.

No ha sido una temporada normal para Green en la NBA. El portal The Athletic publicó que Draymond estaría buscando un nuevo contrato por cuatro años y US$138.4 millones. Sin embargo, Golden State no estaría contemplando esta posibilidad por el momento.

Luego, Draymond Green le pegó un puño a Jordan Poole en los entrenamientos de pretemporada y estalló un escándalo en Golden State Warriors. Todo esto sucedió antes que el compañero de Stephen Curry deba decidir si juega en la temporada NBA 2023-24 con los Dubs a cambio de más de $27.5 millones de dólares.

¿Se despide de Curry? Green rompe el silencio sobre su futuro en Warriors

Stephen Curry le dijo a la emisora 95.7 The Game (El Juego) que “todavía siento que podemos (mantener a todos juntos). Obviamente, entendemos lo importante que es Bob Myers, entendemos lo importante que es el entrenador, nuestro núcleo, Draymond, Klay (Thompson), yo mismo, Andre (Iguodala) Pero sabemos que es un negocio”. Ahora, Green le hizo un guiño a la posibilidad de seguir jugando con Golden State Warriors en la NBA.

"Tampoco quiero jugar 20 años en la NBA, quiero jugar 15 años en la NBA. Entonces, creo que es muy realista que en cuatro años más, seguiré contribuyendo a un alto nivel. Quiero estar aquí. En lo que respecta a la probabilidad, no necesariamente puedo darte eso porque no depende de mí”, le dijo Draymond Green a Chris Haynes y Marc Stein sobre su futuro en los Warriors.