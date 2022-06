Golden State Warriors logró finalmente volver a ganar las Finales de la NBA. De esta forma. y tras dos años sin Playoffs que hacían de este campeonato algo impensado, Stephen Curry y compañía consiguen su cuarto anillo en las últimas ocho temporadas.

Fue el propio Curry el que los impulsó hacia la victoria. Durante toda la postemporada, Steph los lideró en anotación y los cargó en su espalda como pocas veces lo había hecho en el pasado. El MVP de Finales, que ganó por primera vez, lo tuvo bien merecido.

Sin embargo, eso no significa que no haya tenido ayuda, no. De hecho, ya no fueron solamente Draymond Green y Klay Thompson los jugadores con aportes esenciales. Dos de los que más hicieron, y ahora Golden State deberá decidir sobre su futuro, son Jordan Poole y Andrew Wiggins.

El futuro de Jordan Poole

Mientras que se anunció que la franquicia discutirá la extensión del contrato de Wiggins durante el verano, el futuro de Poole es más incierto. La complicación sería mantener a ambos, ya que no sería fácil hacer entrar dos grandes acuerdos en un roster con contratos altos como los de Curry y Thompson.

De acuerdo a Connor Letourneau, periodista de San Francisco Chronicle, la oferta de extensión de los Warriors a Jordan Poole probablemente deba comenzar alrededor de cuatro años y $100 millones de dólares. El acuerdo se termina en 2023, cuando se convertirá en agente libre restringido, por lo que la franquicia podrá igualar cualquier oferta que reciba, si así lo desea.