Los actuales campeones de la NBA están a una sola derrota de quedar eliminados en las semifinales de los Playoffs 2023. Golden State Warriors perdió en el Juego 4 contra Los Angeles Lakers y luego de la derrota hubo tensión en el vestuario. Una figura del equipo le reclamó al entrenador de Stephen Curry y compañía.

Y no es la primera vez que lo hace. Durante la serie contra los Lakers, el protagonista de esta historia dijo “no puedes hacer mucho cuando juegas 15 minutos”, según publicó el portal Las Noticias de Mercurio. Se empezaba a sentir una tensión en los Warriors que se iba a ratificar tras la derrota contra Lakers del 8 de mayo de 2023.

Golden State Warriors perdió contra Los Angeles Lakers por 101 a 104 puntos y está abajo en la serie 1 – 3. Tiene que ganar sí o sí el Juego 5 del próximo miércoles 10 de mayo a las 22: 00 ET si quiere seguir con vida en los NBA Playoffs 2023. Por ahora, la tensión empieza a subir cada vez más en el vestuario de Stephen Curry y compañía.

La figura de Warriors que le reclamó a su entrenador tras derrota vs. Lakers

Kerith Burke, periodista del canal NBC Sports (Deportes), describió a la perfección la tensión que hubo en el vestuario de Golden State Warriors tras las derrota vs. Los Angeles Lakers. “El jefe de prensa de Warriors vino y dijo: ‘Jordan Poole puedes hablar por favor después del partido’ (…) Podías ver que estaba frustrado, estaba en frente a su vestidor y cuando los reporteros se pusieron alrededor de él su espada estaba hacia nosotros”, empezó diciendo la reportera anteriormente mencionada y la tensión estaba por llegar a su punto máximo.

Poole, quien no anotó puntos en cuatro intentos de tiros de campo durante 10 minutos de juego en la caída contra Lakers, apagó la música que estaba escuchando y los demás jugadores empezaron a escuchar lo que estaba por decir. Ahí llegó el reclamo al entrenador Steve Kerr. Según Burke una de las respuestas de Jordan fue que “mi ética de trabajo no cambia, mi rutina no cambia, pero, quizás, las oportunidades cambian. Pero solo puedes controlar lo que puedes controlar”. El pedido de más minutos para el DT de Curry fue más que claro.