Una de las premisas deportivas que muy pocas veces falla en el mundo del deporte es el éxito que tiene un equipo si lograr conformar un grupo de jugadores tan unidos que parecería una familia. Golden State Warriors es un ejemplo de esto, pero como pasa en las familias, hubo un problema que tuvo a Stephen Curry y Draymond Green como protagonistas.

Los Warriors marchan con una sólida temporada que los tiene peleando en la cima de la Conferencia Oeste y, a pesar de la ausencia por lesión de Green desde el domingo 9 de enero de 2022, Curry, Klay Thompson y compañía se afianzan como un serio candidato a llegar a las Finales NBA.

Aficionados y expertos de la NBA reconocieron el buen nivel de Golden State Warriors y eligieron a Stephen Curry y Andrew Wiggins como titulares para el All-Star Game 2022. ¡Boom! El chat de los jugadores del equipo de San Francisco explotó.

Los jugadores de los Warriors empezaron a felicitar a Wiggins por la primera selección All-Star que recibe en la NBA y se olvidaron de también reconocer lo hecho por Stephen Curry. Andre Iguodala fue el primero en reconocer lo sucedido y, a pesar que muchos quisieron disculparse, el daño estaba hecho. Draymond Green lo reconoció.

Draymond Green le pidió disculpas a Stephen Curry por no felicitarlo al ser All-Star NBA

“Simplemente no dije, ‘Felicitaciones, Steph, por ser también ser titular All-Star’… Lo hice a propósito, pero no lo hice a propósito en el chat grupal de nuestro equipo. Wow, mi culpa, (número) 30. Realmente me disculpo, hermano. Felicidades (…) Me sentí extremadamente mal por eso. Pasé el resto del día disculpándome a través de mensajes de texto y luego fui al gimnasio al día siguiente, lo vi y me disculpé nuevamente”, confesó Draymond Green.