Con el cambio de reglas de la NBA para la temporada 2021-22, donde ya no se cobran las faltas donde el jugador ofensivo realiza un movimiento antinatural de baloncesto, Damian Lillard ha sido el último de un par de estrellas que no están contentas con los árbitros y su cobro de infracciones.

Mientras que algunos jugadores como Draymond Green están de acuerdo con el cambio del reglamento, y creen que es beneficioso, otros piensas como el base de Portland Trail Blazers. James Harden expresó que se siente perjudicado y pidió que "se cobre lo que se ve". El otro que está molesto es Trae Young, que expresó su frustración. "Ha habido muchas fallas en los cobros", mencionó.

Estas modificaciones podrían ser parte del motivo por el cual Dame ha tenido, por el momento, su peor campaña desde su temporada de novato. Promedia 20 puntos con 38% en tiros de campo y un 26.8% desde el triple, porcentajes paupérrimos para un tirador tan bueno como él.

Damian Lillard y su frustración con los jueces

"Siento que la manera en la que se ha estado oficiando es inaceptable", declaró Lillard, de acuerdo a Kurt Helin, de NBC Sports. "No quiero explicarlo en profundidad para que no hagan un escándalo sobre mis comentarios, pero las explicaciones, las mierdas que no cobran, es decir, por favor".

"Sentí que de entrada, la regla no me afectaría, porque yo no engaño a los árbitros, yo no hago jugadas engañosas y eso es inaceptable. Luego las razones y los remarques que devuelven cuando reclaman son... ni siquiera tengo algo más que expresar al respecto", definió Damian, muy enojado con la situación.