Se viene Luka Doncic vs Stephen Curry: ¿Cómo salió la única serie de NBA Playoffs entre Mavericks y Warriors?

Se acabó la espera. Este miércoles comienza el choque de gigantes en la Finales de la Conferencia Oeste de los NBA Playoffs 2022. Golden State Warriors busca nuevamente la gloria, pero para eso debe ganar esta serie ante unos Dallas Mavericks que vienen de sorprender a todos.

Stephen Curry y compañía pasaron por los Denver Nuggets de Nikola Jokic, y los Memphis Grizzlies de Ja Morant para llegar hasta aquí. Por otro lado, Luka Doncic lideró a sus Mavs en primera ronda ante Utah Jazz, y dando el batacazo ante Phoenix Suns posteriormente, aniquilándolos en el séptimo juego.

De esta manera, el equipo de Mark Cuban busca volver a las Finales de la NBA tras llegar y ganarlas en 2011, mientras que Golden State quiere demostrar que su dinastía, que llegó a 5 finales consecutivas, ganando 3 de ellas, todavía no ha terminado. Por eso, Bolavip te trae lo que fue el único enfrentamiento entre ambas franquicias en Playoffs.

Mavericks y Warriors por primera vez

La primera vez que se vieron las caras en postemporada fue en 2007. Era la primera ronda, y unos Mavericks liderados por un Dirk Nowitzki que era superestrella, fueron sorprendidos por unos Warriors que se ganaron el apodo de We Believe, por creer que podían, a pesar de no ser favoritos.

Con el alemán como MVP de la temporada regular, y el equipo clasificado con el mejor récord, los Warriors se ganaron su apodo venciendo por 4 a 2 a los Mavericks en la serie. ¿Qué pasará ahora entre las franquicias del Oeste?