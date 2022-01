Con la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no yendo de la mejor manera para Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal salió a hablar desde la experiencia propia y brindó un poco de tranquilidad a los fanáticos con sus declaraciones.

Actualmente, Los Angeles se encuentra noveno en la Conferencia Oeste con 24 partidos ganados y 26 perdidos. LeBron James y compañía parecen perdidos por momentos, pero la vuelta de Anthony Davis da un poco de esperanza de que se puede revertir la situación.

Otro que cree que el presente de la franquicia californiana no es tan malo como parece es Shaq, quien jugó y ganó tres anillos en los Lakers. El ahora analista de TNT piensa que el equipo dirigido por Frank Vogel está justo donde debe de cara a los NBA Playoffs 2022.

Shaquille O'Neal positivo con el presente de Lakers

"Lo que muchas personas no entienden es que los Lakers están justo donde quieren. Cuando sos más grande, te dices a ti mismo 'espera a los Playoffs'. Así que aunque no estén jugando excelente, todavía están en el octavo puesto (ahora noveno). Si yo fuera ellos, no quiero jugar contra Phoenix o Golden State en la primera ronda. Iría por Memphis", dijo en Inside the NBA de acuerdo a SportsCasting.com.

"Así piensas cuando eres más viejo", continuó Shaq. "Cuando te enfrentas a LeBron o Carmelo, el oponente jugará muy confundido. Si me juego contra alguien, no voy a enloquecerme por ti como tú te enloqueces por mí. Pero luego, cuando sabemos lo que hay en juego en los Playoffs, están justo donde quieren".