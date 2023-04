Una nueva jornada en los NBA Playoffs 2023 y las decisiones arbitrales volvieron a generar polémica. Al mejor estilo de Draymond Green contra Domantas Sabonis, una estrella de Philadelphia 76ers le lanzó una patada a un jugador de Brooklyn Nets y, en esta ocasión, no fue expulsada. Shaquille O’Neal estalló contra un excampeón en 3, 2, 1...

¡A los hechos! Green fue expulsado del Juego 2 entre Golden State Warriors y Sacramento Kings por pisar en el pecho a Sabonis luego de que el jugador de los Kings le sujetara el pie derecho estando en el piso. O’Neal no dudó en manifestar su firme opinión a favor del compañero estelar de Stephen Curry.

Luego de la suspensión de un juego que la NBA le dio a Draymond Green por el golpe a Domantas Sabonis, una jugada similar sucedió en la victoria de Philadelphia 76ers contra Brooklyn Nets por 102 a 97 puntos. Joel Embiid y Nic Claxton, los protagonistas que hicieron estallar al mismísimo Shaquille O’Neal.

Claxton volcó el balón y tal fue la fuerza de la jugada que Embiid terminó en el piso. El jugador de Nets puso las dos piernas entre el cuerpo de la estrella de los 76ers, quien no dudó en lanzarle una patada que no alcanzó a impactar de lleno. Nic recibió falta técnica y Joel una falta flagrante tipo uno. Para O’Neal fue la misma acción que sucedió entre Green y Sabonis, pero Kenny Smith, excampeón de la NBA en 1994 y 1995, no opinó lo mismo.

O’Neal estalla contra un excampeón de la NBA para defender a Draymond Green

En la transmisión NBA en TNT del 20 abril de 2023 compararon los golpes de Draymond Green y Joel Embiid. “Pienso que es lo mismo que lo de la otra noche. Camina sobre una persona y la persona tiene que patearte. Una mala jugada lleva a otra”, dijo Shaquille O’Neal, pero Kenny Smith lo interrumpió con un “eso no fue lo mismo. Él se paró en su pecho”. La leyenda de Los Angeles Lakers subió el tono de voz y estalló para defender al jugador de Golden State Warriors: “Sujeta su pierna y se te van a parar encima. Sino la sujetas, no vas a obtener respuesta”.