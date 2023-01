En la previa al Juego de Estrellas NBA 2023, Shaquille O’Neal escogió a su equipo y explicó por qué Stephen Curry no debe ser titular.

Shaquille O’Neal explicó por qué Stephen Curry no debe ser titular en el Juego de Estrellas NBA 2023

El choque de estrellas que los aficionados del mejor baloncesto del mundo esperan está cada vez más cerca y una leyenda de la liga como lo es Shaquille O’Neal se animó a dar a sus jugadores titulares para el NBA All-Star Game 2023. ¿La sorpresa? No incluyó a Stephen Curry en el quinteto titular de la Conferencia Oeste a pesar de ser su jugador favorito.

Cuando el calendario marque el domingo 19 de febrero se dará un hecho sin precedentes en la historia de la NBA. Por primera vez, los capitanes de cada equipo elegirán a sus jugadores unos minutos antes (19:30 ET) del inicio del Juego de Estrellas 2023 y para O’Neal, Curry no debería ser titular.

Según las reglas del Juego de Estrellas de la NBA se deben escoger a dos guardias (bases o escoltas) y tres delanteros (alero, ala-pívot o pívot) para el quinteto titular. En el caso del equipo que eligió Shaquille O’Neal para la Conferencia Oeste los guardias son las dos máximas estrellas de Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies. No hay lugar para Stephen Curry.

O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA, eligió a Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid, como su equipo titular en el Este para el NBA All-Star Game 2023; mientras que en el Oeste se quedó con Luka Doncic, Ja Morant, Nikola Jokic, LeBron James y Domantas Sabonis. Aquel jugador que consideró en una categoría diferente a los demás (Curry) como el mismo Michael Jordan iría a la banca en esta edición del Juego de Estrellas.

O’Neal explicó por qué Curry no debe ser titular en el Juego de Estrellas NBA 2023

“Stephen Curry sabe que es mi jugador favorito. Ha ganado muchos campeonatos y ha sido muchas veces All-Star y pienso que reconoce el respeto. Ja Morant ha jugado un gran baloncesto en su equipo y tiene un gran récord (victorias y derrotas). Quiero reconocer a este joven jugador y darle la oportunidad de ser titular. No se trata de algo en contra de Steph Curry. Cuando vino Yao Ming me ganaba en la votación y eso no quiere decir que fuera mejor jugador que el ‘Diesel’”, explicó Shaquille O’Neal en la transmisión NBA en TNT del 24 de enero de 2023.