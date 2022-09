Tomaba el balón en la pintura, se imponía con el portento físico de unos 147 kilos de peso y volcaba la pelota para consolidarse como uno de los hombres grandes más dominantes en la historia dela NBA. Ahora, Shaquille O’Neal también da de qué hablar, pero lo hace con las revelaciones que entrega cada vez que está al frente de un micrófono.

A la leyenda de Los Angeles Lakers y la NBA le preguntaron quién había sido el peor compañero que tuvo durante las 19 temporadas que jugó en la liga y a la hora de responder eligió a una estrella que jugó con Michael Jordan, salió campeón en Chicago Bulls y hasta recibió elogios del mismo MJ. En esta ocasión, O’Neal y ‘Air’ no piensan igual.

Luego de ganar el quintó título con los Bulls en la NBA 1997, Jordan le respondió a un reportero con unas contundentes palabras si quería traer de regreso a Dennis Rodman: “No puedes encontrar otro jugador en la cancha de baloncesto que trabaje tan duro como Dennis Rodman. Da el 110%, se lanza a los balones sueltos, aunque no pueda conseguirlos. Ese es Dennis Rodman. Así que no tengo ningún problema con Dennis y no creo que Phil lo tenga. No creo que Scottie lo haga. Hemos podido controlarlo hasta cierto punto y estamos aquí para los campeones de forma consecutiva”.

Rodman solo jugó la temporada NBA 1998-99 como compañero de Shaquille O’Neal en Los Angeles Lakers y tras promediar por juego 2.8 puntos y 14.3 rebotes en 23 partidos disputados, el tres veces campeón con Michael Jordan se ganó un duro calificativo por parte de Shaq.

Shaquille O'Neal reveló quién fue el peor compañero que tuvo en la NBA

“¿Peor compañero de equipo? Dennis Rodman. Era un gran jugador, pero lo hizo difícil. Como cuando tratas de acorralar a los muchachos y las personas por encima de ti dejando que este tipo haga lo que quiera. Así que teníamos que estar allí una hora antes del partido. Había llegado quince minutos antes del partido comiendo pollo y arroz. Mientras los entrenadores hablan, él salta a la ducha. Ducha fría. Ven y te doy 15-20 rebotes”, afirmó Shaquille O’Neal en ‘El Gran Podcast con Shaq’, de NBA en TNT.