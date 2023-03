El desafío está sobre la mesa y cada partido empieza a ser decisivo si quieren evitar el fracaso de no clasificar a los Playoffs por segunda temporada NBA consecutiva. Los Angeles Lakers ya sabe quién debe ser el líder del equipo entre LeBron James y Anthony Davis según Shaquille O’Neal.

Los Lakers cambiaron su roster durante la temporada NBA 2022-23 y con la llegada de D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt y Mo Bamba, lograron alcanzar las posiciones del Torneo Play-In (del 7 al 10). Y como lo más importante no es llegar, sino mantenerse, O’Neal sabe que entre LeBron y Davis uno debe dar el paso y liderar al equipo de Los Ángeles.

LeBron James no juega desde el 26 de febrero con Los Angeles Lakers por una lesión en el tendón del pie derecho y en los 47 juegos que ha disputado en la temporada NBA 2022-23 promedió por juego 29.5 puntos y 6.9 asistencias. No es una tarea fácil suplir al ‘Rey’, pero Anthony Davis empieza a darle veracidad a la teoría planteada por Shaquille O’Neal.

Mientras que LeBron le dio una gran sorpresa sobre su lesión a los Lakers en la derrota contra New York Knicks, del 12 de marzo de 2023, al aparecer en un video sin bota protectora y haciendo varios dribles, Davis mantiene un promedio por juego de 25.2 puntos y 11.2 rebotes cuando juega sin ‘El Rey’ en el equipo de Los Ángeles hasta el partido contra New Orleans Pelicans del martes 14 a las 20:00 ET.

O’Neal sorprende y elige quién debe ser el líder de Lakers entre LeBron y Davis

A pesar que la afición de Los Angeles Lakers espera con ansias el regreso de LeBron James, Shaquille O’Neal, un cuatro veces campeón de la NBA, sorprendió en ‘El Gran Podcast con Shaq’ al elegir quién debería ser el líder del equipo californiano cuando ‘El Rey’ regrese de su lesión. Anthony Davis recibió su bendición.