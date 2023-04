Es un fuera de serie. De eso no hay dudas. La confianza que tenía LeBron James en la victoria de Los Angeles Lakers para clasificar a los Playoffs era tal que ‘El Rey’ sorprendió a toda la NBA con el análisis que tuvo sobre el próximo rival del equipo californiano. Memphis Grizzlies de Ja Morant y compañía, el otro protagonista de esta historia.

Una de las tantas cualidades de LeBron en la NBA es el alto coeficiente intelectual y se pudo ver al final del partido Lakers vs. Minnesota Timberwolves. Cuando todos creían que iba anotar una bandeja, le dio un pase inesperado a Dennis Schroder para que anotara el tiro ganador de partido hasta que apareció el gran error de Anthony Davis.

Luego de una acusación entre risas a Davis por arruinar el tiro ganador de Los Angeles Lakers, LeBron James habló por primera vez de Memphis Grizzlies como el rival del equipo californiano en la primera ronda de los NBA Playoffs 2023. ‘El Rey’ ya conocía al detalle a su contrincante sin tener la certeza que iban a enfrentarlo a partir del Juego 1 el domingo 16 de abril de 2023 a las 15:00 ET.

“Muy buen equipo. Muy bien entrenado. Muy equilibrado. Obviamente, la cabeza de la serpiente es Ja Morant. Pero (tienen) otro All-Star en Jaren Jackson Jr., quien está ahí arriba, uno de los jugadores defensivos del año, por su habilidad para bloquear tiros. Ofensivamente, también es muy dinámico. Tyus Jones, el armador desde el banquillo, ha liderado la liga en proporción de asistencias a pérdidas de balón, como en los últimos seis años. Entonces, los complementa muy bien”, empezó diciendo LeBron James sobre Memphis Grizzlies en conferencia de prensa y lo mejor estaba por venir.

Con la humildad para no responderle a la provocación de Dillon Brooks y con la confianza que hizo un análisis que rozó la perfección, LeBron terminó por revelar lo que piensa del primer rival de Los Angeles Lakers en los Playoffs de la NBA 2023. Es un genio.

“Desmond Bane juega como un veterano, su habilidad para tirar el balón desde la línea de 3 puntos, su habilidad para atacar en las transiciones tempranas. Dillon Brooks no podemos faltarle el respeto porque mete tiros. Xavier Tillman ha estado jugando buen baloncesto. Obviamente, ha sido bien entrenado desde la universidad, con el entrenador Izzo hasta ahora. Consiguieron a Luke Kennard, quien rompió mi récord de anotaciones en la escuela secundaria y hay una razón: porque es un láser desde la línea de 3 puntos. Y consiguieron algunos muchachos más jóvenes de la banca a los que no puedes faltar el respeto porque te harán pagar. Obviamente, no he pensado en Memphis ni un minuto”, sostuvo LeBron de manera irónica en la conferencia de prensa del 11 de abril de 2023.