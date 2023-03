La última imagen del partido lo dijo todo. Stephen Curry se quedó sentado por unos segundos eternos en la banca de Golden State Warriors, tenía una toalla sobre la cabeza y una mirada que describió todo a la perfección. ‘El Chef’ anotó 50 puntos, superó a Michael Jordan e igualó un récord histórico de Wilt Chamberlain en la NBA. Pero...

Los Warriors perdieron por 126 a 134 puntos contra Los Angeles Clippers el 15 de marzo de 2023 y llegaron a nueve derrotas consecutivas en condición de visitantes hasta el partido contra Atlanta Hawks del 17 de marzo a las 19:30 ET. Los 50 puntos de Curry no fueron suficientes.

Es la sexta ocasión en la temporada 2022-23 que Stephen Curry anota 40 puntos o más en un partido y en esta oportunidad, las 50 unidades que registró en la derrota de Golden State Warriors contra Clippers le sirvieron para lograr un récord único en la historia de la NBA. Además, Steph superó a Michael Jordan en un auténtico registro de leyendas.

“Todos me conocen. Es bueno jugar bien, disparar bien. Eso es lo que espero hacer todas las noches. No importa cómo se vea la hoja de estadísticas después del juego, es frustrante cuando no puedes superar el obstáculo y encontrar una manera de obtener una victoria, especialmente con el lugar donde hemos estado toda la temporada en el camino (de visita)”, dijo Curry en conferencia de prensa tras anotar 50 puntos en la NBA 2023.

Stephen Curry anotó 50 puntos y superó a Michael Jordan en la NBA

Con los 50 puntos que Stephen Curry anotó el 15 de marzo de 2023 llegó a siete partidos en los que registra 50 unidades después de cumplir 30 años. De esta manera, ‘El Chef’ superó los seis juegos que Michael Jordan logró con al menos 50 puntos y 30 años e igualó el récord histórico de Wilt Chamberlain como el jugador que tenía la mayor cantidad de partidos (7) con 50 o más unidades cuando tuvo 30 o más años de edad.