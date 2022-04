La eliminación de uno de los candidatos a ganar el título de la NBA 2022 llegó a los oídos de Stephen Curry. Kevin Durant y Brooklyn Nets fueron barridos por Boston Celtics en primera ronda de Playoffs con una estrategia que ‘El Chef’ quiere usar para que Golden State Warriors gane en Postemporada.

Durant tuvo una de las mejores defensas a las que ha enfrentado en la NBA y, a pesar que promedió por juego 26 puntos en la serie Nets vs. Celtics de Playoffs 2022, Kevin tuvo efectividades en tiros de campo (41.4%) y triples (34.8%) más bajas a lo acostumbrado por la estrella de Brooklyn.

Uno de los principales responsables que Kevin Durant no rindiera en Playoffs y fuera eliminado con los Nets fue Jayson Tatum, quién utilizó una táctica para defender a KD que le gustó a Stephen Curry. ‘El Chef’ la quiere utilizar para que Golden State Warriors gane en Playoffs.

Los Warriors tienen cerca la clasificación a segunda ronda de Playoffs 2022 y ante el desafío de enfrentar a estrellas como Nikola Jokic o Ja Morant, Stephen Curry tiene claro que la táctica que le gustó en la eliminación de Durant y Brooklyn Nets es un excelente recurso.

A Stephen Curry le gustó cómo eliminaron a Kevin Durant en NBA Playoffs 2022

“Creo que Jayson Tatum, me gusta la cita que dijo el lunes después del partido. Estaba hablando de lo que hizo para frenar a KD. Él dijo: ‘Tienes que acercarte a KD pensando en lo que es capaz de hacer, no de lo que está haciendo’. Me gusta esa cita en términos de que debes acercarte a Denver en términos de lo que son capaces de hacer. Todos están jugando extremadamente bien y el nivel al que pueden llegar tenemos que igualarlo y superarlo si queremos cerrar la serie”, afirmó Stephen Curry en conferencia de prensa.