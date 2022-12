Con 34 años de edad, y 13 de ellos jugando para Golden State Warriors, el base Stephen Curry se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en la historia de la National Basketball Association (NBA).

Máximo anotador de triples de todos los tiempos, dos trofeos al Jugador Más Valioso y cuatro títulos de campeón, son parte del palmarés que ha acumulado el nacido en Akron, Ohio, en la competición.

Pero sabido es que el tiempo pasa rápido y para Curry no es la excepción, por eso, fue consultado durante su presencia en los premios de la revista Sports Illustrated, sobre cuánto tiempo cree que le falta para terminar su carrera en la NBA.

Curry aclara cuándo se retirará de NBA



"Es una gran pregunta. Te diría que no me veo frenando en el corto plazo. El cuerpo me lo dirá. He recibido consejos de Tom Brady al respecto", aseguró el Chef, quien se está recuperando de un "tirón en su tobillo izquierdo", que le impidió jugar a mitad de semana, ante Utah Jazz.

Cabe señalar que en la actual temporada NBA, con 34 años, Curry registra promedio de 30 puntos por juego, con un 50 por ciento de efectividad en sus tiros, 43.2% en triples y 90.6% en tiros libres.