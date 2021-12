Stephen Curry está a dos triples de convertirse en el máximo triplero de la historia NBA, pero Steve Kerr dejó la duda sobre si aplazará el récord: “Mañana descansará contra New York Knicks”.

¿Steve Kerr aplaza el récord de Stephen Curry?: ‘Contra New York Knicks descansará’

Estuvo cerca, muy cerca. Stephen Curry saltó a la cancha del estadio Bankers Life Fieldhouse en búsqueda de superar a Ray Allen y convertirse en el máximo triplero en la historia de la NBA, pero se quedó a un solo triple de alcanzar el récord y dos de superarlo.

Golden State Warriors se volvió a mostrar errático desde la línea de tres puntos y fue inevitable que Curry no intentara romper el récord de la máxima cantidad de triples anotados de la historia durante el juego contra Indiana Pacers. Stephen se quedó cerca, muy cerca.

Los Warriors vencieron a Indiana Pacers por 102 a 100 puntos y Stephen Curry se despachó con 26 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 5 de 15 triples para estar a dos lanzamientos de tres puntos de convertirse en el máximo anotador de triples en la historia de la NBA.

¿Cuándo vuelve a jugar Curry? Era la pregunta que el mundo de la NBA se hacía para estar pendientes al triple que le representaría a la estrella de Golden State Warriors superar a Ray Allen. Esto no iba a tardar mucho porque los Dubs juegan contra New York Knicks el martes 14 de diciembre a las 19:30 ET, pero Steve Kerr sembró la duda sobre la presencia del ' Chef'.

El entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, sabe la tensión que tiene la prensa porque Stephen Curry rompa el récord de Ray Allen y se convierta en el máximo triplero de la historia, por lo que decidió bromear y dijo que ‘El Chef’ “mañana (martes) descansará”. Sin embargo, a Steph se le vio contra Indiana Pacers recibir varias veces atención de fisioterapia durante el juego. Entonces… ¿El récord se aplazará?