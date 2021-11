'Stephen Curry es el mejor jugador del mundo y no está cerca': Juan Toscano-Anderson

La soberbia actuación que tuvo Stephen Curry en la victoria de Golden State Warriors como visitante a Los Angeles Clippers, provocó una reacción en cadena por parte de sus compañeros, quienes no pudieron creer lo realizado en jornada dominical de la National Basketball Association (NBA), sobre todo después de enojarse con los árbitros, quienes le cobraron falta técnica.

Tal es el caso de su mano derecha, Draymond Green, quien reconoció en conferencia de prensa que "le estaba diciendo a Jordan Poole, 'Sí, está a punto de poner este triple'. Empezó a ponerlos y fue bueno verlos", agregando que "se veía venir la ráfaga".

Mientras que su entrenador Steve Kerr, señaló sobre el enojo de Curry que "fue tan molesto como lo he visto Steph en mucho tiempo, y fue tan molesto como lo he estado en mucho tiempo", y añade que "es una especie de milagro que no obtuviera un técnico. Pero pareció que nos puso en marcha. Entonces, lo que sea necesario".

Juan Toscano se rinde a los pies de Stephen Curry



Por su parte, en redes sociales, el escolta y cuñado del Chef, Damion Lee, manifestó sobre la reacción de su compañero de equipo que "¡¡Joder!! ¡¡Este hombre es DIFERENTE!!", agregando en su posteo el número 30.

Pero quizás la reacción más llamativa y polémica fue protagonizada por el alero mexicano Juan Toscano-Anderson, quien utilizó su cuenta de Twitter para decretar una sentencia sobre Curry: "el 30 es el mejor jugador del mundo y no está cerca (de nadie)".