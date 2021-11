Ya pareciera que se nos está convirtiendo en una costumbre, pero cada vez que Stephen Curry juega en el Staples Center de Los Angeles brinda un espectáculo. Ya ocurrió con los Lakers en el primer partido de la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA), y repitió la dosis este domingo ante Los Angeles Clippers.

En 26 minutos en cancha, la estrella de Golden State Warriors se despachó con un registro de 33 puntos, con siete de 13 intentos de tres puntos y un 54.5 por ciento de efectividad en tiros de campo, además de cinco rebotes, seis asistencias y seis robos, aunque no estuvo lejos de protagonizar una polémica.

Faltando cerca de nueve minutos para el final del último cuarto, Curry penetró en la zona ante la marca fuerte de Terrance Mann, hecho que no fue cobrado por el árbitro Gediminas Petraitis como falta, lo que generó el enojo y la explosión de Steph, que derivó en una falta técnica.

¡Stephen Curry explota contra los árbitros!



Muy lejos de irse del juego, el Chef aprovechó la ira acumulada para destaparse con tres triples consecutivos en poco más de 75 segundos, y fue en el último de ellos, donde hizo claramente, tras anotar, el gesto de la T como de falta técnica, dirigido hacia los jueces, quienes hicieron caso omiso de la afrenta.

"Pensé que me habían cometido una falta, así que dejé ir mis emociones; y definitivamente me encendió, encendió a nuestro equipo; tienes que ser capaz de dirigir esa energía en simplemente poner el balón en la canasta, obviamente, después de eso. Así que ahí es donde siento que lo hacemos bien, donde no puedes no dejar que se convierta en una distracción durante el resto del juego, y obviamente ayudó a abrir el juego", aseguró Curry tras la victoria de los Warriors.

Cabe recordar que la escuadra de San Francisco posee el mejor récord de la NBA, con marca de 18 triunfos y dos derrotas tras siete semanas de competencia, y este martes por la noche jugará el que, a todas luces, es el mejor partido de la temporada ante Phoenix Suns.