La obtención del campeonato de los Golden State Warriors tras ganar las Finales de la NBA 2022 ante los Boston Celtics, hizo que una de sus principales figuras, como lo es Draymond Green, no pare de dar declaraciones polémicas y contundentes. Con el MVP de Stephen Curry, a quien se vio imparable, Green se animó a dar una increíble predicción.

El miembro del trío más ganador de partidos de finales de la historia (junto a Curry y Klay Thompson), tenía muchas cosas guardadas, al estar siempre bajo los focos de las críticas durante los Playoffs, y responde a todo lo que puede cuando le dan la oportunidad. Tanto su propio pódcast, como en los ajenos.

En esta ocasión, fue al show del exjugador JJ Redick, llamado The Old Man & The Three, donde dijo muchas cosas interesantes, entre ellas que silenciar a la hinchada de los Celtics fue la mejor sensación del mundo, y que sin Kevin Durant, no ganaban más anillos.

Draymond Green y la predicción sobre Warriors

Ahora, se animó a dar otra declaración con fundamentos. "En 2019 fue cuando Steph realmente se puso a trabajar con las pesas. Ahí es cuando comienza a dar un salto de calidad. Aunque no se vio de inmediato porque en 2020 fuimos terribles y se rompió la mano", explicaba Draymond, sobre la clave de GSW para seguir triunfando.

"Se comenzó a ver en 2021, todavía éramos terribles, pero Steph nos cargó hasta el Play-In, donde perdimos. Probablemente, fue para mejor porque nos hubieran barrido por primera vez en una serie, así que gracias a dios que no llegamos. Ahí se pudo ver el crecimiento y que nadie podía pararlo ahora. Y creo que eso cambió la complejidad de nuestra organización, y estoy bastante seguro de que por eso ganaremos tres de los próximos cuatro campeonatos de la NBA", dijo de manera audaz.