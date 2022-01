El entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, señaló que Stephen Curry es el culpable de cambiar la forma en la que se juega en la NBA y el base no dudó en responderle al coach y a muchos más.

No todos los aman. Cada vez que Stephen Curry salta a una duela de la NBA el espectáculo está garantizado porque, por lo menos, un triple desde una distancia imposible va a encestar. Mientras que Golden State Warriors los disfruta, hay algunos haters (contradictores) que no dudan en cuestionar al ‘Chef’.

En unas declaraciones que se prestaron para malinterpretaciones, Steve Kerr, entrenador de los Warriors, señaló a Curry de ser el culpable de cambiar la forma en la que se juega en la NBA porque ahora los niños que desean llegar a la liga solo intentan triples desde todas las partes de la cancha.

Solo Kerr sabe en qué tono hizo las declaraciones sobre Stephen Curry, pero mientras se resuelve ese misterio, la estrella de Golden State Warriors no dudó en salir a responderle a su entrenador y a todos los que lo señalan de cambiar el juego y de una u otra forma arruinar la forma en la que se jugaba antes en la NBA.

Curry le concedió una entrevista exclusiva a Shams Charania, periodista del portal The Athletic, y decidió aclarar la posición que tiene sobre la manera en la que juega noche tras noche en el mejor baloncesto del mundo. Stephen y su juego despiertan amores y odios.

Stephen Curry le responde a Kerr por decir que es el culpable de cambiar la NBA

“Me etiquetarán en algo en las redes sociales, como: ‘Arruinaste el juego'. Cualquiera que sepa baloncesto sabe cuál es mi posición al respecto. Es una manera increíble de jugar el juego. Abre la creatividad. A todo el mundo le encanta tirar la pelota. Pero no puede omitir el trabajo y los años y años de repeticiones que puse y todos en este nivel tienen. Entonces, no te saltes ese proceso. Es una forma divertida de jugar y es genial saber que todo el mundo siente apego por ella. La gente va a hablar mierdas. Odio, amor, crítica y celebración, todo. Es por eso que me mantengo tan equilibrado”, afirmó Stephen Curry.